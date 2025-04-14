Белый медведь Алмаз в хабаровском зоосаде устроил «большой плеск»

Белый медведь Алмаз открыл купальный сезон в зоосаде «Приамурский». Он устроил первый в этом сезоне заплыв в своем бассейне, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Столько радости и удовольствия было в том, как он нырял и плескался в воде.
Острожный зверь медленно подошел к воде, как будто размышляя, насколько вода теплая для таких ранних купаний, он ее обнюхал, а потом спокойно вошел в нее и поплыл.
Медведь устроил целое водное представление для всех посетителей зоосада. Алмаз нырял, кувыркался, брызгался, играл с водой, как маленький ребенок. Столько счастья было во всем его поведении!
Он даже флиртовал с посетителями, подплывая и хитро поглядывая на них! А может, приглашал присоединиться к нему. Плавать в такой теплый день на свежем воздухе это же так здорово!