На дорогах Хабаровского края усилили контроль за электросамокатами

По данным сотрудников ГАИ, чаще всего нарушения связаны с катанием вдвоем на одном самокате или использованием устройства несовершеннолетними. Многие электросамокаты — из кикшеринга, а значит, ответственность за безопасность разделяют и компании, предоставляющие технику в аренду. Инспекторы намерены усилить работу с прокатными сервисами.