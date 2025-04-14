Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На дорогах Хабаровского края усилили контроль за электросамокатами

Инспекторы фиксируют нарушения, в том числе среди подростков.

Источник: Комсомольская правда

С началом весны в городах Хабаровского края участились нарушения правил при использовании электросамокатов. Госавтоинспекция напоминает: транспорт может быть удобным, но и опасным. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По данным сотрудников ГАИ, чаще всего нарушения связаны с катанием вдвоем на одном самокате или использованием устройства несовершеннолетними. Многие электросамокаты — из кикшеринга, а значит, ответственность за безопасность разделяют и компании, предоставляющие технику в аренду. Инспекторы намерены усилить работу с прокатными сервисами.

Родителям также напомнили: если ребенок попадает в ДТП на электросамокате, именно взрослые будут нести ответственность. Речь идет и о материальном возмещении ущерба другим участникам движения.