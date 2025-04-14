На дорогах Хабаровского края усилили контроль за электросамокатами

С началом весны в городах Хабаровского края участились нарушения правил при использовании электросамокатов. Госавтоинспекция напоминает: транспорт может быть удобным, но и опасным. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По данным сотрудников ГАИ, чаще всего нарушения связаны с катанием вдвоем на одном самокате или использованием устройства несовершеннолетними. Многие электросамокаты — из кикшеринга, а значит, ответственность за безопасность разделяют и компании, предоставляющие технику в аренду. Инспекторы намерены усилить работу с прокатными сервисами.
Родителям также напомнили: если ребенок попадает в ДТП на электросамокате, именно взрослые будут нести ответственность. Речь идет и о материальном возмещении ущерба другим участникам движения.