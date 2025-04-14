ЦИК Эквадора назвал Даниэля Нобоа победителем на выборах президента

Нобоа возглавляет Эквадор с 23 ноября 2023 года. Он вступил в должность в возрасте 35 лет и стал вторым самым молодым президентом в истории страны. В настоящее время ему 37 лет, а первой леди Эквадора Лавинии Вальбонези в апреле исполнилось 27 лет.