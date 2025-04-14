В Красноярске нефтяники почтили память героев Великой Отечественной войны

«Уборка на старинном некрополе — это не просто субботник. Это укрепление связи между поколениями, осознание важности истории своей страны, своего родного края. Особенно волнительно видеть полустертые звезды на заброшенных памятниках 60-х, 70-х годов 20 века — к сожалению, к некоторым ветеранам войны давно никто не приходит. Когда убираешь такие захоронения, ты как будто лично отдаешь дань почтения человеку, подарившему тебе свободу и мир», — рассказала пресс-секретарь «Славнефть-Красноярскнефтегаза» Мария Безрукова.