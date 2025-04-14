В Красноярске нефтяники почтили память героев Великой Отечественной войны

В экологической акции приняли участие работники «Славнефть-Красноярскнефтегаза», «Востсибнефтегаза» и музея «Мемориал Победы». Активисты убрали скопившийся за зиму мусор, сухую прошлогоднюю листву, очистили тропинки, привели в порядок памятники героев войны.
Уборка воинских захоронений — это неотъемлемая часть подготовки к 80-летию Победы. Нефтяники, участвуя в субботнике, почтили память героев Великой Отечественной войны, которые жили на красноярской земле. Этот поступок ещё раз продемонстрировал, как важно сохранять культурное наследие и с уважением относиться к прошлому.
«Уборка на старинном некрополе — это не просто субботник. Это укрепление связи между поколениями, осознание важности истории своей страны, своего родного края. Особенно волнительно видеть полустертые звезды на заброшенных памятниках 60-х, 70-х годов 20 века — к сожалению, к некоторым ветеранам войны давно никто не приходит. Когда убираешь такие захоронения, ты как будто лично отдаешь дань почтения человеку, подарившему тебе свободу и мир», — рассказала пресс-секретарь «Славнефть-Красноярскнефтегаза» Мария Безрукова.
Отметим, что этот субботник — лишь одно из множества мероприятий, которые проводятся дочерними предприятиями «Роснефти» в Красноярском крае. Так, ранее работники Ачинского нефтеперерабатывающего завода рассказали ученикам Новоеловской школы о вкладе в Победу нефтяной отрасли страны в годы Великой Отечественной войны.
Троицкое кладбище является объектом культурного наследия народов России регионального значения. Здесь похоронены множество героев Великой Отечественной войны, архитекторов, культурных деятелей, родственники знаменитого художника Василия Сурикова и многие другие знаменитые сибиряки.