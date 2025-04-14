Боролся с диктатурой всю жизнь: умер Нобелевский лауреат по литературе Марио Варгас Льоса

Марио Варгас Льоса родился 28 марта 1936 года в Перу. Его детские годы прошли в Боливии под присмотром деда, который занимал должность консула. Родители будущего писателя расстались еще до его рождения, и лишь в 10 лет мальчик познакомился со своим отцом. В 1950 году, под его давлением, Марио завершил обучение в военной школе имени Леонсио Прадо, после чего поступил на филологический факультет университета Сан-Маркос. В течение учебы Варгас Льоса брался за разнообразные подработки: писал статьи для нескольких изданий и работал журналистом на Панамериканском радио.