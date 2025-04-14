Боролся с диктатурой всю жизнь: умер Нобелевский лауреат по литературе Марио Варгас Льоса

Варгас Льеса был трижды женат.
Перуанский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщил его сын Альваро Варгас Льоса, уточнив, что писатель мирно ушел из жизни в Лиме в окружении семьи.
Варгас Льоса считается одним из выдающихся латиноамериканских авторов наряду с Хуаном Рульфо и Габриэлем Гарсией Маркесом. Его произведения переведены на десятки языков мира, экранизированы и отмечены многочисленными премиями. Он известен по таким романам, как «Капитан Панталеон и рота добрых услуг», «Скромный герой» и другие. Подробнее об его жизни и заслугах — в материале URA.RU.
Детство без родителей и работа в СМИ.
До карьеры писателя Марио Варгас работал на радио и ТВФото: Zuma\TASS.
Марио Варгас Льоса родился 28 марта 1936 года в Перу. Его детские годы прошли в Боливии под присмотром деда, который занимал должность консула. Родители будущего писателя расстались еще до его рождения, и лишь в 10 лет мальчик познакомился со своим отцом. В 1950 году, под его давлением, Марио завершил обучение в военной школе имени Леонсио Прадо, после чего поступил на филологический факультет университета Сан-Маркос. В течение учебы Варгас Льоса брался за разнообразные подработки: писал статьи для нескольких изданий и работал журналистом на Панамериканском радио.
В 1958 году он отправился в Испанию благодаря стипендии Мадридского университета Комплутенсе, где позже защитил докторскую диссертацию на тему творчества Габриэля Гарсиа Маркеса. В 1960-х годах Варгас Льоса проживал в Париже, работал на французском радио и телевидении, а также в испанской редакции агентства «Франс Пресс». Он также преподавал в университетах Великобритании и Испании, работал переводчиком в ЮНЕСКО в Греции, после чего целиком посвятил себя литературной карьере.
Творчество и лучшие произведения.
Первый рассказ Варгаса Льосы — «Дедушка» — был опубликован в 1956 году, а первый роман «Город и псы» вышел в 1963 году и отражает его автобиографический опыт в военном училище. Этот роман вызвал скандал в Перу, но получил международное признание. За ним последовали такие произведения, как «Зеленый дом», «Разговор в соборе», «Капитан Панталеон и рота добрых услуг» и «Похождения скверной девчонки», ставшие мировыми сенсациями.
Произведения Варгаса Льосы переведены на десятки языков и неоднократно экранизированыФото: Илья Московец © URA.RU.
Всего на счету писателя 19 романов, последний из которых — «Суровые времена», опубликованный в 2019 году. Варгас Льоса писал на темы диктатуры, насилия и борьбы с ними, его произведения часто исследуют протест против социальной несправедливости и коррупции. Его роман «Капитан Панталеон» высмеивает военно-бюрократическую систему, а «Похождения скверной девчонки» считают любовной сагой XX века.
Стиль писателя сочетает модернизм и магический реализм, но сам он называет свою прозу реалистичной, поскольку события потенциально могут происходить в реальной жизни. Влияние на его творчество оказали Гюстав Флобер, Уильям Фолкнер и Лев Толстой. Произведения Варгаса Льосы переведены на десятки языков и экранизированы.
Политическая деятельность.
Марио Варгас Льоса баллотировался в президенты ПеруФото: Zuma\TASS.
В студенческие годы Варгас Льоса поддерживал Перуанскую коммунистическую партию, а затем вступил в Христианско-демократическую партию. В 1987 году он стал лидером гражданского движения, которое выступало против намерений президента Алана Гарсии национализировать банки. В 1990 году участвовал в президентских выборах от партии «Демократический фронт», предложив ряд радикальных экономических преобразований, в том числе сокращение бюджетных затрат, переход к свободному рынку, масштабную приватизацию. Однако во втором туре он уступил другому кандидату.
В своих политических взглядах Варгас Льоса выражал неприязнь ко всем формам авторитаризма и поддерживал либеральную демократию. До 1970 года он сотрудничал с «Домом Америк» на Кубе, стал членом Перуанской академии языка и в 1976—1979 годах возглавлял Международный ПЕН-клуб. В начале 1980-х работал ведущим программы «Вавилонская башня» на телевидении, а также более 20 лет входил в попечительский совет Института Сервантеса, дважды отказываясь от руководства им ради независимости. Последние несколько лет он вел колонку «Пробный камень» в газете «Паис» и публиковал статьи в ведущих испаноязычных СМИ.
Заслуги и признание.
Варгас Льоса является кавалером французского ордена Почетного легионаФото: Александр Мамаев © URA.RU.
Варгаса Льосу считают одним из ведущих латиноамериканских прозаиков XX века наряду с аргентинским поэтом Луисом Борхесом, колумбийским писателем Гарсиа Маркесом и поэтом Хулио Кортасаром. Он обладатель множества литературных наград, включая премии Библиотеки Бреве, Ромуло Гальегоса, принца Астурийского и Сервантеса. В 2010 году получил Нобелевскую премию по литературе «за детальное изображение структуры власти и человека, борющегося с ней».
В 2017 году был награжден премией «Ясная поляна». Также Варгас Льоса являлся кавалером французского ордена Почетного легиона и обладателем титул маркиза от короля Испании Хуана Карлоса I. Он — почетный доктор нескольких университетов, включая Еврейский университет в Иерусалиме и Университет Бостона. В Арекипе есть музей его имени, расположенный в доме, где писатель родился.
Личная жизнь.
Варгас Льоса был женат на Хулии Уркиди с 1955 по 1964 год. С 1965 по 2015 год он состоял в браке с двоюродной сестрой Патрисией Льосой, с которой у него родились трое детей: Альваро, Гонсало и Моргана. С 2015 года жил в гражданском браке с журналисткой Исабель Прейслер. В 1993 году Варгас Льоса получил испанское гражданство, сохранив при этом перуанское.