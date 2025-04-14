Турция столкнулась с рекордными заморозками: такого не было 11 лет

Впервые за девять лет на минувшей неделе Турция пережила самые катастрофические для урожая заморозки. Об этом в соцсети Х написал министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы.
«С 10 по 12 апреля в ряде районов температура снизилась до минус 15 градусов, в некоторых регионах зафиксирована самая низкая температура для этого сезона за последние 30 лет. К сожалению, в результате такой погоды мы пережили наихудшие заморозки для урожая впервые с 2014 года», — написал он.
Чиновник пообещал, что его ведомство поддержит фермеров, которые уже занялись оценкой ущерба.
Отмечается, что вместе с заморозками в некоторых провинциях страны выпал снег. В результате урожай пострадал в 36 из 81 провинций Турции. Непогода сильно повредила абрикосовые деревья, виноградники, где-то пострадали посадки айвы, грецких орехов, миндаля.
Ранее власти Турции были вынуждены пойти на крайние меры в связи с катастрофическими заморозками — они запретили экспорт лимонов. Целью таких мер было названо поддержание баланса спроса и предложения на внутреннем рынке.
Накануне Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю проинформировало о штормовом предупреждении, касающемся заморозков, которые ожидаются на Кубани в течение грядущей ночи и утра 14 апреля. Ожидается, что заморозки в приземном слое воздуха и на почве, достигающие отметок до −3 градусов.
В прошлом году масштабные майские заморозки пережила Россия. Непогода погубила в нашей стране посевы общей площадью 830 тысяч гектаров. Такие цифры привела новый глава Минсельхоза Оксана Лут. Это около 1% от всех предполагаемых посевов (84,5 млн гектаров).
Эксперты тогда подчеркивали, что пересевать предстоит больше — до 1 млн гектаров. Кроме того, возможно и падение урожайности — там, где растения не погибли, но все же подмерзли.
В этих условиях министр сельского хозяйства Оксана Лут анонсировала введение режима ЧС и пообещала выплаты компенсации фермерам из бюджетов. На фоне погибшего урожая, цены на овощи, фрукты и ягоды могут пойти ввысь. Многие, при этом, предполагалось импортировать.