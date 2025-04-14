Турция столкнулась с рекордными заморозками: такого не было 11 лет

«С 10 по 12 апреля в ряде районов температура снизилась до минус 15 градусов, в некоторых регионах зафиксирована самая низкая температура для этого сезона за последние 30 лет. К сожалению, в результате такой погоды мы пережили наихудшие заморозки для урожая впервые с 2014 года», — написал он.