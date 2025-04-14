Военнослужащий из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Геннадий Осодоев, Геннадий Эдуардович родился 21 марта 1985 года в поселке Усть-Ордынский. В 2001 году окончил Алужинскую среднюю школу, а затем строительный колледж. После учебы был призван в армию, служил в артиллерийских войсках Новосибирской области. В 2014 году мужчина заключил контракт с минобороны РФ. Проходил службу в воздушно-десантных войсках в Пскове. Позже перевелся в десантно-штурмовую бригаду в Улан-Удэ, служил снайпером. Участвовал в боевых действиях в Сирии.