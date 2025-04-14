Военнослужащий из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Геннадий Янгутов из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне проведения СВО. Военнослужащему было 40 лет, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Геннадий Осодоев, Геннадий Эдуардович родился 21 марта 1985 года в поселке Усть-Ордынский. В 2001 году окончил Алужинскую среднюю школу, а затем строительный колледж. После учебы был призван в армию, служил в артиллерийских войсках Новосибирской области. В 2014 году мужчина заключил контракт с минобороны РФ. Проходил службу в воздушно-десантных войсках в Пскове. Позже перевелся в десантно-штурмовую бригаду в Улан-Удэ, служил снайпером. Участвовал в боевых действиях в Сирии.
Геннадий Янгутов в звании сержанта принимал участие в боевых действиях в зоне проведения СВО с первых дней. Военнослужащий награжден медалью «За отвагу», двумя орденами Мужества. Кроме того, мужчина был удостоен Георгиевского креста.
Боец пал 28 марта 2025 года.