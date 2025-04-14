В Иркутске за неделю 15 взрослых и семь детей получили травмы в авариях

В Иркутске с 7 по 13 апреля произошло 20 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, травмы получили 15 взрослых и семь детей.
— За неделю водители сбили девять пешеходов, пять авто столкнулись между собой. Четверо автомобилистов врезались в препятствие, еще один — съехал с дороги, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Всего было зафиксировано 155 аварий, в которых было повреждено 267 машин. Важно! Госавтоинспекторы просят соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что поиски 15-летней девушки ведутся в Бурятии. Ученица 8-го класса пропала в поселке Кедровый города Гусиноозерск. Еще днем 12 апреля она вышла из дома на прогулку с подругами и не вернулась по сей день.