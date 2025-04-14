В Иркутске за неделю 15 взрослых и семь детей получили травмы в авариях

Ранее КП-Иркутск сообщала, что поиски 15-летней девушки ведутся в Бурятии. Ученица 8-го класса пропала в поселке Кедровый города Гусиноозерск. Еще днем 12 апреля она вышла из дома на прогулку с подругами и не вернулась по сей день.