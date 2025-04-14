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В Иркутске снимают фильм к 100-летию аэропорта

Актер Никита Волков прибыл на съемки.

Источник: Правительство Иркутской области

В Иркутске на этой неделе начнутся съемки фильма, посвященные 100-летию аэропорта. Об этом сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.

«В город прибыл актёр театра и кино Никита Волков — именно он исполнит главную роль в художественной ленте, посвящённой вековой истории Иркутского аэропорта. Совсем скоро вы увидите, каким был путь одного из старейших аэропортов страны, как рождалась и жила авиация в сердце Сибири», — говорится в сообщении аэропорта.

Премьера намечена на лето 2025 года.

Отметим, что Никита Волков известен по фильмам «Черновик», «Трудные подростки», «Кощей. Начало» и другим.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутске создали онлайн-кинотеатр с работами местных авторов.