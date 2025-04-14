В Иркутске снимают фильм к 100-летию аэропорта

«В город прибыл актёр театра и кино Никита Волков — именно он исполнит главную роль в художественной ленте, посвящённой вековой истории Иркутского аэропорта. Совсем скоро вы увидите, каким был путь одного из старейших аэропортов страны, как рождалась и жила авиация в сердце Сибири», — говорится в сообщении аэропорта.