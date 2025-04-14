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Красноярцам рассказали о паводковой ситуации в городе после жарких выходных

После резкого потепления на минувших выходных паводковая ситуация в Красноярске существенно не изменилась, сообщили в мэрии.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, в субботу и воскресенье температура воздуха достигала +23, 26. В связи с этим прогнозировалось резкое увеличение уровня воды в городских реках Кача и Бугач, но все обошлось.

«На сегодняшний день уровень воды в реке Кача составляет 160 см при критическом 400 см, а в реке Бугач — 85 см при критическом 175 см», — сообщили 14 апреля в администрации.

Отмечается, что городское звено и коммунальные службы по-прежнему находятся в режиме повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные подтопления территорий. На пяти водомерных постах ежедневно ведется контроль уровня городских рек.

По всем случаям возникновения угрозы, связанной с паводком, жителям необходимо обращаться в единую дежурную диспетчерскую службу по телефонам: 005, 112, 211−64−50.