Красноярцам рассказали о паводковой ситуации в городе после жарких выходных

Напомним, в субботу и воскресенье температура воздуха достигала +23, 26. В связи с этим прогнозировалось резкое увеличение уровня воды в городских реках Кача и Бугач, но все обошлось.
«На сегодняшний день уровень воды в реке Кача составляет 160 см при критическом 400 см, а в реке Бугач — 85 см при критическом 175 см», — сообщили 14 апреля в администрации.
Отмечается, что городское звено и коммунальные службы по-прежнему находятся в режиме повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные подтопления территорий. На пяти водомерных постах ежедневно ведется контроль уровня городских рек.
По всем случаям возникновения угрозы, связанной с паводком, жителям необходимо обращаться в единую дежурную диспетчерскую службу по телефонам: 005, 112, 211−64−50.