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Главу СК России Бастрыкина заинтересовал незаконный обряд мигрантов на Камчатке

На Камчатке мигранты незаконно организовали место для проведения религиозных обрядов.

Источник: Комсомольская правда

Следственные органы на Камчатке проводят проверку о незаконной организации мигрантами места для отправления религиозных обрядов. На контроль проверку по этому вопросу взял глава российского СК Александр Бастрыкин. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю.

«Глава СК России запросил доклад о ходе проверки по факту возможных противоправных действий мигрантов на Камчатке. В социальных медиа сообщается, что на Камчатке мигранты незаконно организовали место для совершения религиозных обрядов, которое функционирует без каких-либо разрешений», — сказано в опубликованном в Telegram-канале релизе ведомства.

Тем временем жительница Приморья незаконно зарегистрировала в квартире 7 иностранцев. Женщине грозит лишение свободы до трех лет.

Ранее сообщалось о введении в России публичного реестра мигрантов.

Накануне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев высказал мнение, что мигранты, которые незаконно получили возможность остаться в России, должны отвечать за свои действия так же, как и недобросовестные чиновники, которые этому способствовали.