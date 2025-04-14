Бастрыкин запросил у следователей доклад по факту незаконных обрядов на Камчатке

Если религиозная организация решает изменить назначение здания, например, перевести его в молельный дом или использовать для проведения религиозных обрядов, такие действия должны соответствовать местным нормативным актам. Эти акты могут предусматривать необходимость согласования изменений с местными органами власти, а также выполнение санитарных, строительных и других норм. В ряде случаев местные власти могут устанавливать дополнительные требования, например, проведение общественных слушаний или других процедур согласования, направленных на обеспечение законности и прозрачности таких преобразований.