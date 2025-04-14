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На «Красноярских Столбах» с 11 апреля закрылась зона особой охраны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 11 апреля в национальном парке «Красноярские Столбы» вводится временный запрет на посещение зоны особой охраны. Это связано с началом пожароопасного сезона и стартом ежегодного природоохранного мероприятия «Месячник тишины».

Источник: НИА Красноярск

Как пояснили в администрации парка, с 7 апреля на территории введен режим повышенной пожарной опасности. В рамках профилактики прекращена выдача разрешений и ограничено посещение маршрутов в зоне особой охраны — срок действия запрета пока не определен.

«Месячник тишины» в национальном парке в календарном плане отличается для разных участков. Так, для рекреационной зоны он предположительно будет объявлен с 11 мая. А для зоны особой охраны запрет на посещение необходим уже сейчас, и в дальнейшем он будет продлен на гораздо больший срок, чем для того же туристического района", — отметил Иван Кириллов, заместитель директора по охране территории нацпарка.

Весенний мораторий позволяет снизить антропогенную нагрузку на природную территорию, обеспечить безопасность животных в период размножения и снизить риск возгораний.

Запрет на посещение зоны особой охраны вводится уже в пятый раз. Первая такая мера была принята в 2021 году, после того как ее поддержал научно-технический совет и директор парка на Всероссийском съезде директоров ООПТ в 2020 году.

О дополнительных ограничениях в рекреационной зоне туристов проинформируют ближе к маю.