На «Красноярских Столбах» с 11 апреля закрылась зона особой охраны

Как пояснили в администрации парка, с 7 апреля на территории введен режим повышенной пожарной опасности. В рамках профилактики прекращена выдача разрешений и ограничено посещение маршрутов в зоне особой охраны — срок действия запрета пока не определен.
«Месячник тишины» в национальном парке в календарном плане отличается для разных участков. Так, для рекреационной зоны он предположительно будет объявлен с 11 мая. А для зоны особой охраны запрет на посещение необходим уже сейчас, и в дальнейшем он будет продлен на гораздо больший срок, чем для того же туристического района", — отметил Иван Кириллов, заместитель директора по охране территории нацпарка.
Весенний мораторий позволяет снизить антропогенную нагрузку на природную территорию, обеспечить безопасность животных в период размножения и снизить риск возгораний.
Запрет на посещение зоны особой охраны вводится уже в пятый раз. Первая такая мера была принята в 2021 году, после того как ее поддержал научно-технический совет и директор парка на Всероссийском съезде директоров ООПТ в 2020 году.
О дополнительных ограничениях в рекреационной зоне туристов проинформируют ближе к маю.