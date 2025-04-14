На «Красноярских Столбах» с 11 апреля закрылась зона особой охраны

«Месячник тишины» в национальном парке в календарном плане отличается для разных участков. Так, для рекреационной зоны он предположительно будет объявлен с 11 мая. А для зоны особой охраны запрет на посещение необходим уже сейчас, и в дальнейшем он будет продлен на гораздо больший срок, чем для того же туристического района", — отметил Иван Кириллов, заместитель директора по охране территории нацпарка.