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Бастрыкин запросил доклад из-за проведения религиозных обрядов на Камчатке

СК РФ организовал проверку в связи с сообщениями о ритуалах, проводившихся в неустановленных для этого местах в Камчатском крае.
Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился предоставить доклад о ходе проверки в связи с проведением в Камчатском крае религиозных обрядов в местах, которые не предусмотрены для таких действий, сообщило региональное управление СК РФ.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что в Петропавловске-Камчатском приезжие организовали место для проведения религиозных обрядов, не имея на это каких-либо разрешений.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Камчатскому краю Владимиру Кулакову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — отметило региональное подразделение ведомства в своём Telegram-канале.

Напомним, в 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий проведение религиозных обрядов. Согласно документу, проводить ритуалы можно в культовых зданиях, сооружениях и земельных участках, принадлежащих религиозным организациям. Также обряды разрешены в местах паломничества, в жилых домах и в местах поминовения — кладбищах и крематориях.