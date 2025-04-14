Бастрыкин запросил доклад из-за проведения религиозных обрядов на Камчатке

Напомним, в 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий проведение религиозных обрядов. Согласно документу, проводить ритуалы можно в культовых зданиях, сооружениях и земельных участках, принадлежащих религиозным организациям. Также обряды разрешены в местах паломничества, в жилых домах и в местах поминовения — кладбищах и крематориях.