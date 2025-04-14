Бастрыкин запросил доклад из-за проведения религиозных обрядов на Камчатке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился предоставить доклад о ходе проверки в связи с проведением в Камчатском крае религиозных обрядов в местах, которые не предусмотрены для таких действий, сообщило региональное управление СК РФ.
Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что в Петропавловске-Камчатском приезжие организовали место для проведения религиозных обрядов, не имея на это каких-либо разрешений.
«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Камчатскому краю Владимиру Кулакову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — отметило региональное подразделение ведомства в своём Telegram-канале.
Напомним, в 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий проведение религиозных обрядов. Согласно документу, проводить ритуалы можно в культовых зданиях, сооружениях и земельных участках, принадлежащих религиозным организациям. Также обряды разрешены в местах паломничества, в жилых домах и в местах поминовения — кладбищах и крематориях.