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На Крымском мосту перекрыто движение автомобилей

Находящимся на мосту и в зоне досмотра следует соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности.
Источник: Аргументы и факты

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно не осуществляется, сообщает инфоцентр, рассказывающий о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Информация обнародована в Telegram-канале инфоцентра.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту ввели паспортный контроль для въезжающих в регион.

Российский парламентарий Леонид Ивлев ответил поговоркой на угрозы Украины атаковать Крымский мост.