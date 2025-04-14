На Крымском мосту перекрыто движение автомобилей

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно не осуществляется, сообщает инфоцентр, рассказывающий о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.
Информация обнародована в Telegram-канале инфоцентра.
Ранее сообщалось, что на Крымском мосту ввели паспортный контроль для въезжающих в регион.
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