Главу Красноярской митрополии Никиту возвели в сан митрополита

Напомним, в конце марта прошлый глава Красноярской митрополии Пантелеимон покинул свой пост по состоянию здоровья. 20 марта Священный Синод РПЦ одобрил его отставку. Новым главой Красноярской митрополии был назначен епископ Козельский и Людиновский Никита, который ранее руководил Козельской епархией.