Главу Красноярской митрополии Никиту возвели в сан митрополита

В Вербное воскресенье, 13 апреля, епископ Красноярский и Ачинский Никита, ранее возглавивший Красноярскую митрополию, указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла был возведен в сан митрополита.
Церемония прошла на малом входе в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Присутствовали сенаторы РФ от Красноярского края: Андрей Клишас и Александр Усс.
Напомним, в конце марта прошлый глава Красноярской митрополии Пантелеимон покинул свой пост по состоянию здоровья. 20 марта Священный Синод РПЦ одобрил его отставку. Новым главой Красноярской митрополии был назначен епископ Козельский и Людиновский Никита, который ранее руководил Козельской епархией.