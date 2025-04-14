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Главу Красноярской митрополии Никиту возвели в сан митрополита

Об этом рассказали в пресс-службе митрополии.

Источник: РИА "Новости"

В Вербное воскресенье, 13 апреля, епископ Красноярский и Ачинский Никита, ранее возглавивший Красноярскую митрополию, указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла был возведен в сан митрополита.

Церемония прошла на малом входе в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Присутствовали сенаторы РФ от Красноярского края: Андрей Клишас и Александр Усс.

Напомним, в конце марта прошлый глава Красноярской митрополии Пантелеимон покинул свой пост по состоянию здоровья. 20 марта Священный Синод РПЦ одобрил его отставку. Новым главой Красноярской митрополии был назначен епископ Козельский и Людиновский Никита, который ранее руководил Козельской епархией.