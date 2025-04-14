Развитие аэродромов Иркутской области обсудили в Росавиации

Один из главных вопросов повестки заседания — рассмотрение площадки «Ключевая» для строительства нового гражданского аэропорта Иркутска. Возвести его поручил президент Российской Федерации Владимир Путин. Для реализации проекта необходимо решить вопросы расположения воздушной гавани, финансирования работ и определения частного партнера.
На встрече обсудили перспективы использования механизма концессионного соглашения для строительства аэропорта в Иркутске. В рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» уже заключено концессионное соглашение с аэропортом Горно-Алтайск, где планируется реконструкция аэродрома. На очереди — еще несколько региональных столиц. Использование механизма концессии позволит ускорить реализацию проектов, направленных на увеличение авиационной подвижности жителей России и повышение связанности регионов страны.
Площадка «Ключевая» расположена на территории Ангарского и частично Шелеховского районов Иркутской области. В настоящее время ведется проработка ее использования со всеми заинтересованными сторонами. Принято решение, что регион займется подготовкой подробного плана строительства воздушной гавани с учетом нескольких сценариев развития.
На встрече также обсудили реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система», который начали реализовывать в России в этом году. В него включены три объекта Иркутской области: строительство аэропорта Иркутска, завершение реконструкции аэропорта Бодайбо и реконструкция аэропорта Киренска. Вне нацпроекта завершится реконструкция аэропорта Братска, начатая в 2020 году. Несмотря на проводимые работы, аэропорт продолжает принимать рейсы.
Игорь Кобзев поблагодарил Дмитрия Ядрова за поддержку в решении вопроса с авиаперевозками из Братска в Москву, которые выполняет авиакомпания S7. Столичное направление востребовано жителями не только второго по величине города Иркутской области, но и других северных территорий региона. Было важно сохранить возможность беспрепятственно добираться до Москвы привычными и удобными рейсами.
Также Игорь Кобзев и Дмитрий Ядров обсудили возможность проведения капитального ремонта аэропорта Усть-Кута и развитие аэропорта Усть-Илимска. Последний был заброшен, но благодаря совместным усилиям Правительства Иркутской области и Группы компаний «Илим» восстановлен. В 2024 году он получил статус аэропорта класса «Г» и с начала апреля принимает воздушные суда вместимостью 50 пассажиров.
Правительство Иркутской области, Росавиация и Госкорпорация по ОрВД в настоящее время прорабатывают механизмы оснащения аэропорта Усть-Илимска радиомаячной системой посадки. Это повысит безопасность полетов, увеличит количество принимаемых типов воздушных судов, число рейсов и пассажиропоток.