Развитие аэродромов Иркутской области обсудили в Росавиации

На встрече также обсудили реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система», который начали реализовывать в России в этом году. В него включены три объекта Иркутской области: строительство аэропорта Иркутска, завершение реконструкции аэропорта Бодайбо и реконструкция аэропорта Киренска. Вне нацпроекта завершится реконструкция аэропорта Братска, начатая в 2020 году. Несмотря на проводимые работы, аэропорт продолжает принимать рейсы.