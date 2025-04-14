В Красноярске начали рекламировать нелегальные детские лагеря

«Ни один из упомянутых лагерей не зарегистрирован в региональном реестре организаций отдыха детей и их оздоровления министерства образования края, который подтверждает их легальность и безопасность. Кроме того, на сегодняшний день эти лагеря не уведомили Управление Роспотребнадзора о своей планируемой деятельности, не обратились за выдачей санитарно-эпидемиологического заключения. Таким образом, безопасность и соответствие санитарным нормам в этих лагерях не подтверждены», — предупредили в ведомстве.