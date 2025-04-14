В Красноярске начали рекламировать нелегальные детские лагеря

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Речь идет о следующих лагерях: «Росробот» (пр. Мира), «Яблоко» (ул. Весны), «Синергия» (ул. Карла Маркса), «Взлетай» (ул. Батурина), «Курица» (ул. Молокова), «Гравитация» (ул. 78 Добровольческой бригады, ул. Чкалова), а также дивногорские «Конквэст» и «Маэстро».
«Ни один из упомянутых лагерей не зарегистрирован в региональном реестре организаций отдыха детей и их оздоровления министерства образования края, который подтверждает их легальность и безопасность. Кроме того, на сегодняшний день эти лагеря не уведомили Управление Роспотребнадзора о своей планируемой деятельности, не обратились за выдачей санитарно-эпидемиологического заключения. Таким образом, безопасность и соответствие санитарным нормам в этих лагерях не подтверждены», — предупредили в ведомстве.
Каждому из названных лагерей Роспотребнадзор объявил предостережение о недопустимости начала осуществления такой деятельности без соответствующих документов.
«Уважаемые родители, будьте бдительны! Заметили рекламу или предложения от организаций, отсутствующих в реестре, — сообщите нам, мы будем принимать соответствующие меры», — призвали в Роспотребнадзоре.