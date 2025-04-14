Неделя начнется с тепла. Прогноз погоды на 14 апреля в Беларуси

Минск. Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%), лишь к вечеру возможен небольшой дождь (вероятность осадков 30−40%). Температура воздуха +16..+18°C. Ветер южный, 4−9 м/с. Порывы до 12 м/с.
Брест. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь (вероятность осадков 60−70%). Температура воздуха +17..+19°C. Ветер южный, 4−9 м/с.
Витебск. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +16..+18°C. Ветер юго-восточный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.
Гомель. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +17..+19°C. Ветер юго-восточный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.
Гродно. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь (вероятность осадков 60−70%). Температура воздуха +17..+19°C. Ветер южный, 4−9 м/с.
Могилев. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +17..+19°C. Ветер юго-восточный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.