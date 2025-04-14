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Неделя начнется с тепла. Прогноз погоды на 14 апреля в Беларуси

В понедельник, 14 апреля, в Беларуси сохранится переменная облачность. Утром и днем местами возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и южный, умеренный, днем местами усилится, сообщает Белгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +9° 0 м/с 71% 758 мм рт. ст. +10°
Источник: Смартпресс

Минск. Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%), лишь к вечеру возможен небольшой дождь (вероятность осадков 30−40%). Температура воздуха +16..+18°C. Ветер южный, 4−9 м/с. Порывы до 12 м/с.

Брест. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь (вероятность осадков 60−70%). Температура воздуха +17..+19°C. Ветер южный, 4−9 м/с.

Витебск. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +16..+18°C. Ветер юго-восточный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.

Гомель. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +17..+19°C. Ветер юго-восточный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.

Гродно. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь (вероятность осадков 60−70%). Температура воздуха +17..+19°C. Ветер южный, 4−9 м/с.

Могилев. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +17..+19°C. Ветер юго-восточный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.