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Умер Виктор Чернышев, известный в Иркутске бард

На 78 году жизни умер Виктор Чернышев, известный в Иркутске бард.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Умер Виктор Чернышев, известный в Иркутске бард. Как сообщил КП-Иркутск доцент Байкальского государственного университета Виктор Кузеванов, мужчины не стало 12 апреля 2025 года.

— Виктор успешно окончил физико-математическую школу № 11 в Иркутске, а затем и математический факультет Иркутского госуниверситета. Много лет работал в академическом Сибирском энергетическом институте СО РАН. Увлекался туризмом, игрой на гитаре. Очень светлый, человеколюбивый и дружелюбный. Был широко известен своими сольными концертами с песнями под гитару, — рассказывает Виктор Кузеванов.

Умер Виктор Чернышев, известный в Иркутске бард, на 78 году жизни. Прощание с ним состоится 18 апреля.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что из жизни ушел выдающийся человек, легенда Иркутского баскетбола — Фёдор Алексеев.