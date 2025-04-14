Умер Виктор Чернышев, известный в Иркутске бард

— Виктор успешно окончил физико-математическую школу № 11 в Иркутске, а затем и математический факультет Иркутского госуниверситета. Много лет работал в академическом Сибирском энергетическом институте СО РАН. Увлекался туризмом, игрой на гитаре. Очень светлый, человеколюбивый и дружелюбный. Был широко известен своими сольными концертами с песнями под гитару, — рассказывает Виктор Кузеванов.