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Болсонару успешно перенес операцию на кишечнике

У 68-летнего политика был диагностирован заворот тонкой кишки.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару перенёс успешную 12-часовую операцию по устранению кишечной непроходимости, сообщила его супруга Мишель Болсонару.

По её словам, хирургическое вмешательство было связано с устранением спаек и восстановлением брюшной стенки. Медики отметили, что процедура прошла без осложнений и не потребовала переливания крови.

Согласно заключению врачей, у 68-летнего политика был диагностирован заворот тонкой кишки, что привело к кишечной непроходимости. В ходе операции специалисты устранили спаечные образования и восстановили нормальное строение брюшной полости. В настоящий момент Болсонару находится в палате интенсивной терапии, его состояние оценивается как стабильное.

Проблемы со здоровьем у Болсонару начались ещё в 2018 году после покушения во время предвыборной кампании. Тогда он получил тяжёлое ножевое ранение, которое повредило брыжеечную артерию, питающую кишечник.

Ранее бывший президент Уругвая Хосе Мухика объявил о прекращении борьбы с раком и попрощался с народом. Мухика рассказал, что рак пищевода распространился на печень, и его состояние стало таким, что остановить болезнь уже невозможно.