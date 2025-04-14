Болсонару успешно перенес операцию на кишечнике

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару перенёс успешную 12-часовую операцию по устранению кишечной непроходимости, сообщила его супруга Мишель Болсонару.
По её словам, хирургическое вмешательство было связано с устранением спаек и восстановлением брюшной стенки. Медики отметили, что процедура прошла без осложнений и не потребовала переливания крови.
Согласно заключению врачей, у 68-летнего политика был диагностирован заворот тонкой кишки, что привело к кишечной непроходимости. В ходе операции специалисты устранили спаечные образования и восстановили нормальное строение брюшной полости. В настоящий момент Болсонару находится в палате интенсивной терапии, его состояние оценивается как стабильное.
Проблемы со здоровьем у Болсонару начались ещё в 2018 году после покушения во время предвыборной кампании. Тогда он получил тяжёлое ножевое ранение, которое повредило брыжеечную артерию, питающую кишечник.
Ранее бывший президент Уругвая Хосе Мухика объявил о прекращении борьбы с раком и попрощался с народом. Мухика рассказал, что рак пищевода распространился на печень, и его состояние стало таким, что остановить болезнь уже невозможно.