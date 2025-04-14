Болсонару успешно перенес операцию на кишечнике

Согласно заключению врачей, у 68-летнего политика был диагностирован заворот тонкой кишки, что привело к кишечной непроходимости. В ходе операции специалисты устранили спаечные образования и восстановили нормальное строение брюшной полости. В настоящий момент Болсонару находится в палате интенсивной терапии, его состояние оценивается как стабильное.