«Обвал фронта»: В Раде предупредили о грядущем крахе ВСУ

«При темпах бегства в 15 тыс. в месяц и потерях в 10−12 тыс. в месяц — через 3 месяца на передовой будет меньше 200 тысяч человек. А это грозит обвалом фронта. Это не мои оценки, а того же Буданова, который отводил Украине время до лета. Лето — близко», — заключил он.