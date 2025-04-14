The Telegraph: Британия привлекла армию к борьбе с забастовками мусорщиков

Группа военных будет заниматься решением кризиса, связанного с забастовками мусорщиков в Бирмингеме в Великобритании. Об этом информирует издание Telegraph.
«Небольшое количество военнослужащих, обладающих опытом оперативного планирования, оказывают материально-техническую поддержку в целях преодоления кризиса». — сказано в публикации.
Сообщается, что военные будут оказывать помощь городскому совету в течение ограниченного времени, но при необходимости их количество будет увеличено. Военные специалисты будут работать в офисе, уточняет издание.
Напомним, британский город Бирмингем столкнулся с экологической катастрофой из-за затяжной забастовки работников коммунальных служб. По данным городского совета, на улицах скопилось более 17 тысяч тонн невывезенных отходов, что вынудило власти объявить режим «крупного инцидента».
Жители говорят, что из-за этого город заполонили огромные крысы, которых сравнивают по размерам с бездомными кошками.
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