Сержант Геннадий Янгутов из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Мужчина родился в поселке Усть-Ордынском. Рано потерял маму, тогда воспитанием занялся отец. В 2001 году окончил Алужинскую среднюю школу, а затем и строительный колледж при Техническом университете. После был призван в армию, службу проходил в артиллерийских войсках Новосибирской области.