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Сержант Геннадий Янгутов из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Боец награжден медалью За отвагу и двумя орденами Мужества.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Эхирит-Булагатском районе простились с бойцом СВО Геннадием Янгутовым. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Геннадий Осодоев.

Мужчина родился в поселке Усть-Ордынском. Рано потерял маму, тогда воспитанием занялся отец. В 2001 году окончил Алужинскую среднюю школу, а затем и строительный колледж при Техническом университете. После был призван в армию, службу проходил в артиллерийских войсках Новосибирской области.

— В 2014 году, заключив контракт, служил в Пскове в воздушно-десантных войсках. Позже перевелся в 11-ю десантно-штурмовую бригаду Улан-Удэ. Был снайпером, — рассказывает Геннадий Осодоев.

Геннадий Янгутов был ветераном боевых действий в Сирии. «За ленточкой» сержант награжден медалью «За отвагу», двумя Орденами Мужества. Героически погиб 28 марта при выполнении боевого задания под Суджой, в населенном пункте Гончаровка. У бойца осталось двое сыновей и жена.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что старший механик-водитель Сергей Иванов из Слюдянки погиб в зоне СВО.