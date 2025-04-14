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С направлявшимся из Омска на Ямал самолетом в небе произошел инцидент

Заявлено о причинах внепланового возвращения самолета до Нового Уренгоя в Омск.

Источник: SuperOmsk.ru

По данным телеграм-канала «Авиаинцидент», в минувшую субботу, 12 апреля 2025 года, в небе над Омском зафиксирована нештатная ситуация, которая не позволила пассажирскому самолету с первого раза покинуть пределы региона. Согласно обнародованной информации, у борта возникла проблема с шасси.

«12.04.2025 в 09:03 (UTC) после взлета с курсом 245 КВС доложил о неуборке шасси, принял решение о выработке топлива и посадке на аэродроме вылета Омск (Центральный)», — обозначено в публикации.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла с самолетом, выполнявшим рейс по маршруту Омск — Новый Уренгой. По имеющимся данным, рейс в итоге задержали более чем на 4 часа.