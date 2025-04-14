С направлявшимся из Омска на Ямал самолетом в небе произошел инцидент

По данным телеграм-канала «Авиаинцидент», в минувшую субботу, 12 апреля 2025 года, в небе над Омском зафиксирована нештатная ситуация, которая не позволила пассажирскому самолету с первого раза покинуть пределы региона. Согласно обнародованной информации, у борта возникла проблема с шасси.