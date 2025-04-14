Телескоп для космоса: новосибирские учёные создадут систему за два года

Для имитации условий космоса на Земле будут созданы специальные стенды и установки, которые могут создавать вакуум и достигать температур до минус 270 градусов Цельсия. Эти установки будут использоваться для испытаний зеркальных элементов телескопа «Спектр-М», которые будут изготовлены из термостабильного углепластика. Задача системы — обеспечить высокую точность измерений в условиях экстремального холода и вакуума, что позволит повысить чувствительность телескопа в субмиллиметровом диапазоне.