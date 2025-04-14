Телескоп для космоса: новосибирские учёные создадут систему за два года

В Новосибирске разрабатывают уникальную систему, которая позволит подготовить зеркала космического телескопа «Спектр-М» к условиям космоса, где температура может опуститься до минус 270 градусов. Ожидается, что работа над созданием системы будет завершена в ближайшие два года. Об этом сообщил ТАСС директор Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН Петр Завьялов.
«Космос характеризуется огромным перепадом температур. Если мы хотим создать точную аппаратуру, например, космический телескоп или спутник связи, то важно, чтобы все конструкции — антенны, зеркала — были стабильны в своих размерах, а их поведение было предсказуемо», — рассказал Завьялов.
Для имитации условий космоса на Земле будут созданы специальные стенды и установки, которые могут создавать вакуум и достигать температур до минус 270 градусов Цельсия. Эти установки будут использоваться для испытаний зеркальных элементов телескопа «Спектр-М», которые будут изготовлены из термостабильного углепластика. Задача системы — обеспечить высокую точность измерений в условиях экстремального холода и вакуума, что позволит повысить чувствительность телескопа в субмиллиметровом диапазоне.
Завьялов уточнил, что создание системы займёт полтора года, а ещё полгода потребуется на её испытания. Ожидается, что система будет готова к участию в производственном цикле в ближайшие два года.
Проект «Спектр-М» (космическая обсерватория «Миллиметрон») направлен на исследование объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах. С помощью телескопа учёные рассчитывают получить данные о структуре Вселенной, галактиках, звёздах, планетных системах и органических соединениях в космосе. Запуск «Спектра-М» планируется на 2034−2035 годы.