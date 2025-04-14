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Кому пересчитают пенсии 1 мая — рассказали в Новосибирске

С 1 мая Пенсионный фонд пересчитает пенсии.

Источник: Сиб.фм

С 1 мая 2025 года Пенсионный фонд начнет перерасчет доплат к пенсиям для бывших летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности. Эти категории получают надбавки за работу во вредных и тяжелых условиях.

Из-за майских праздников часть пенсий выплатят досрочно — уже в конце апреля. К 80-летию Победы ветеранам переведут единовременные выплаты: 55 или 80 тысяч рублей получат почти 332 тысячи человек.

Также увеличатся пенсии тем, кто достигнет 80 лет или получит I группу инвалидности — фиксированная надбавка составит 8 907,70 рубля. Об этом сообщили в отделении СФР по Новосибирской области.