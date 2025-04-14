В Новосибирске пересчитали плату за отопление в нескольких домах

Прокуратурой Ленинского района была проведена проверка соблюдения ресурсоснабжающей организацией требований жилищного законодательства. Оказалось, что при расчёте платы за теплоснабжение был применён завышенный норматив, не соответствующий характеристикам домов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
В теплоснабжающую организацию внесли представление. Также было возбуждено административное дело за нарушение установленного порядка ценообразования.
После вмешательства надзорного органа нарушение устранили. Жителям многоквартирных домов сделали перерасчёт за коммунальную услугу на общую сумму 1,2 миллиона рублей.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что энергетиков обязали компенсировать ущерб жителям мегаполиса за перебои с отоплением и произвести перерасчёт.