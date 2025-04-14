В Новосибирске пересчитали плату за отопление в нескольких домах

Прокуратурой Ленинского района была проведена проверка соблюдения ресурсоснабжающей организацией требований жилищного законодательства. Оказалось, что при расчёте платы за теплоснабжение был применён завышенный норматив, не соответствующий характеристикам домов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.