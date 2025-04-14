По Крымскому мосту временно перекрывали движение в понедельник 14 апреля

Напомним, ранее Киев совершил множество терактов, целью которых был Крымский мост. Мало у кого были сомнения, что сам Киев не способен был организовать всё то, что случалось на этом мосту, а теперь издание The New York Times подтвердило, что Украине помогали американские и британские спецслужбы.