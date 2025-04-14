«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном в 04.50 утра понедельника 14 апреля в Telegram-канале оперативного информирования о ситуации на подходах к Крымскому мосту.
В 05.03 движение по мосту было возобновлено (время московское).
Накануне сообщалось, что в воскресенье, 13 апреля, перед Крымским мостом появились очереди с обеих сторон.
Напомним, ранее Киев совершил множество терактов, целью которых был Крымский мост. Мало у кого были сомнения, что сам Киев не способен был организовать всё то, что случалось на этом мосту, а теперь издание The New York Times подтвердило, что Украине помогали американские и британские спецслужбы.