Куда обращаться, если в соседней квартире кто-то умер

Если из квартиры соседей исходит неприятный запах или в его жилище долгое время царит необычная тишина, первым делом стоит попытаться связаться с его родственниками, если их контакты вам известны. Соколова уточнила, что самостоятельно вскрывать квартиру соседа не стоит, хотя это разрешено статьей 39 Уголовного кодекса РФ, которая говорит, что «причинение вреда чужой собственности при крайней необходимости не считается преступлением, если эта необходимость возникла для устранения угрозы жизни и здоровью».