Куда обращаться, если в соседней квартире кто-то умер

Если вы подозреваете, что ваш сосед умер, лучше сразу же позвонить участковому или вызвать наряд полиции.
Если вы подозреваете, что в соседней квартире кто-то умер, не пытайтесь вскрывать дверь самостоятельно — лучше сразу обратиться к участковому или вызвать наряд полиции. Об этом сообщила юрист Татьяна Соколова.
«Самодеятельность может вызвать вопросы у правоохранительных органов. Лучше, если есть такая возможность, сразу позвонить родственникам соседа, чтобы они приехали осмотреть квартиру», — рассказала Соколова РИА Новости. Подробнее о том, куда обращаться в данном случае, — в материале URA.RU.
Первые шаги при подозрении на смерть соседа.
Человек имеет право вскрыть квартиру своего соседа при крайней необходимости, согласно УК РФФото: Александр Кулаковский © URA.RU.
Если из квартиры соседей исходит неприятный запах или в его жилище долгое время царит необычная тишина, первым делом стоит попытаться связаться с его родственниками, если их контакты вам известны. Соколова уточнила, что самостоятельно вскрывать квартиру соседа не стоит, хотя это разрешено статьей 39 Уголовного кодекса РФ, которая говорит, что «причинение вреда чужой собственности при крайней необходимости не считается преступлением, если эта необходимость возникла для устранения угрозы жизни и здоровью».
«Жилище граждан неприкосновенно», — отметила Соколова. По ее словам, активные действия соседей могут вызвать вопросы у полиции.
Обращение в правоохранительные органы.
Сотрудники полиции перед вскрытием квартиры сначала опрашивают соседей, потом человека объявляют в розыскФото: Илья Московец © URA.RU.
Если контакты родственников отсутствуют или вы не можете их достать, следующим шагом будет обращение к участковому или вызов полиции. Сотрудники правоохранительных органов, прежде чем вскрыть квартиру, объявляют человека в розыск и опрашивают соседей. Однако если из квартиры исходит явный трупный запах, они вызывают скорую помощь и МЧС и незамедлительно вскрывают дверь в соответствии с законом. После вскрытия составляется акт, и медицинская служба фиксирует факт смерти.
Действия после подтверждения смерти.
После официального подтверждения смерти соседа начинается процесс оформления документов и, при необходимости, организация похорон. Если смерть была естественной, родственники могут сразу входить в квартиру. Однако, если в ходе проверки обнаруживаются доказательства того, что смерть человека была насильственной, квартира классифицируется как место преступления. После осмотра помещение опечатывается, доступ родственников к нему ограничивается на период до окончания следствия по уголовному делу.
Вступление в наследство и управление имуществом.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЮрист сообщил о новом порядке вступления в наследство.
После смерти соседа его близким необходимо незамедлительно обратиться к нотариусу, чтобы оформить права на наследство, так как в процессе могут возникнуть сложности, такие как подделка завещания или отсутствие необходимых документов. Юристы рекомендуют регулярно, не реже одного раза в неделю, посещать квартиру усопшего, поддерживая чистоту и порядок, включая заказ профессиональной уборки.
Процесс вступления в наследство одинаков для всех родственников и должен быть начат в течение шести месяцев после смерти. Следует также проверить, не было ли наследственное дело уже инициировано другими претендентами.
На долю наследников также переходят долги по ЖКХ умершего, если они естьФото: Денис Моргунов © URA.RU.
На долю наследников переходят не только активы умершего, но и его обязательства, включая задолженности по коммунальным платежам, которые необходимо оплачивать, начиная с даты смерти. В случае неуплаты коммунальных услуг поставщики имеют право требовать погашения задолженности с наследников. Родственники также получают право распоряжаться квартирой только после официального вступления в наследство и регистрации права собственности. Если до смерти был заключен договор аренды, он продолжает оставаться в силе.
При продаже квартиры наследники обязаны уплатить подоходный налог в размере 13%, если сделка происходит немедленно. Однако, если продажа осуществляется спустя три года после регистрации права собственности, можно избежать налогообложения.