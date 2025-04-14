Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что ответственность за конфликт на Украине несёт бывший американский лидер Джо Байден.
Трамп подчеркнул, что это не его сражение.
«Я просто пытаюсь остановить, чтобы мы могли спасти много жизней», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе беседами с журналистами, его распространил Белый дом.
Ранее Трамп заявил, что Байден не считал, сколько денег Вашингтон передал Киеву.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ и Соединённые Штаты устраняют ущерб отношениям, нанесённый при Байдене.