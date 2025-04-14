В Уфе отказались от установки мемориала Паше Технику

Руководство общественного пространства «Арт-Квадрат» в Уфе назвало не соответствующей действительности информацию об установке мемориала скончавшемуся рэперу Паше Технику. В соцсетях появилась новость о том, что он может появиться именно в этом месте.
«Считаем, что памятники нужно ставить за особые заслуги перед обществом и отечеством. Мы почитаем тех уфимцев, которые внесли особый вклад в развитие культуры и общества», — подчеркнули в «Арт-Квадрате».
Напомним, что российский рэпер скончался в возрасте 40 лет. В конце марта его госпитализировали в больницу в Таиланде с тяжелым отравлением. 4 апреля ему резко стало хуже — он пережил клиническую смерть и спустя несколько часов скончался.
Уфимец предлагал нарисовать граффити музыканта и рядом сделать QR-код, ведущий на сайт о вреде наркотиков.