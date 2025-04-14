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Госавтоинспекция Уфы сделала экстренное обращение

Госавтоинспекция Уфы сделала экстренное обращение.

Источник: Башинформ

Госавтоинспекция Уфы обратилась ко всем участникам дорожного движения в связи с неблагоприятными погодными условиями. В ведомстве призвали быть особенно внимательными, соблюдать дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков.

Пешеходам напомнили, что при переходе проезжей части нужно сначала оценить дорожную ситуацию и начинать её переход только после того, когда как убедятся, что водитель остановился, чтобы пропустить их. В условиях недостаточной видимости рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.