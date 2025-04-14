Госавтоинспекция Уфы сделала экстренное обращение.

Пешеходам напомнили, что при переходе проезжей части нужно сначала оценить дорожную ситуацию и начинать её переход только после того, когда как убедятся, что водитель остановился, чтобы пропустить их. В условиях недостаточной видимости рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.