Госавтоинспекция Уфы сделала экстренное обращение.

Госавтоинспекция Уфы обратилась ко всем участникам дорожного движения в связи с неблагоприятными погодными условиями. В ведомстве призвали быть особенно внимательными, соблюдать дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков.
Пешеходам напомнили, что при переходе проезжей части нужно сначала оценить дорожную ситуацию и начинать её переход только после того, когда как убедятся, что водитель остановился, чтобы пропустить их. В условиях недостаточной видимости рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.