«Если с Россией не сложится»: в Раде раскрыли планы Зеленского на переговорах с Трампом

Однако президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно прогресса в урегулировании украинского конфликта. В беседе с журналистами он заявил, что процесс, по его оценке, развивается успешно, и в ближайшее время можно ожидать новых сообщений по этому вопросу.