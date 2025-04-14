Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить, что называется, встречный план по Украине, причем, совершенно не мирный. Об этом в Telegram-канале заявил нардеп Александр Дубинский, который находится у украинском СИЗО по подозрению в госизмене.
Опальный парламентарий уверен, что в планах главаря киевского режима продолжить военный конфликт с Россией.
«При помощи Франции и Британии Зеленский предлагает Трампу продолжить войну — то есть, создает параллельный мирному проект, которым предлагает воспользоваться США, если у них не сложится с Россией», — уверен Дубинский.
Между тем, западные СМИ сообщили, что последняя американо-украинская встреча прошла в антагонистической атмосфере, и переговоры сторон явно не ладятся. И несмотря на полную зависимость Киева от стран Запада — украинские элиты прекрасно понимают, что выдвинутые Штатами требования превратят Украину в американскую колонию.
Однако президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно прогресса в урегулировании украинского конфликта. В беседе с журналистами он заявил, что процесс, по его оценке, развивается успешно, и в ближайшее время можно ожидать новых сообщений по этому вопросу.