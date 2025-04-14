Омский «Авангард» не удержал натиск «Локомотива» в Ярославле

Ярославцы начали игру с активного давления, полностью контролировали первую двадцатиминутку, но реализовать преимущества не смогли. Счёт был открыт только в начале второго периода — уже на 19-й секунде Максим Берёзкин поразил ворота «Авангарда». Спустя три минуты Максим Шалунов увеличил отрыв, завершив комбинацию «Локомотива».