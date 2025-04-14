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Омский «Авангард» не удержал натиск «Локомотива» в Ярославле

Омский хоккейный клуб «Авангард» уступил «Локомотиву» из Ярославля во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

Источник: БЕЛТА

Встреча прошла в воскресенье, 13 апреля, на льду «Арены-2000» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев. Счёт в серии теперь равный — 1:1.

Ярославцы начали игру с активного давления, полностью контролировали первую двадцатиминутку, но реализовать преимущества не смогли. Счёт был открыт только в начале второго периода — уже на 19-й секунде Максим Берёзкин поразил ворота «Авангарда». Спустя три минуты Максим Шалунов увеличил отрыв, завершив комбинацию «Локомотива».

Омичи ответили реализацией большинства: Владимир Ткачёв сократил разницу, пробив голкипера хозяев. Однако вскоре Александр Радулов вернул «Локомотиву» преимущество в две шайбы. В третьем периоде ярославцы продолжили прессинговать, и Георгий Иванов установил окончательный счёт — 4:1.

Следующие игры серии пройдут в Омске на «G-Drive Арене» — 15 и 17 апреля. Болельщиков ждёт борьба за выход в полуфинал Кубка Гагарина на родной площадке.