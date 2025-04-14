Главы Омской и Ферганской областей договорились о сотрудничестве

Несколько международных проектов собираются запустить в Омской области. Появление в сибирском городе новых коммерческих объектов обсудили власти на заседании российско-узбекской рабочей группы по межрегиональному сотрудничеству.
«В самых ближайших планах открытие в Омске оптово-распределительного центра “ФрутСити” и Торгового дома Ферганской области, в котором примут участие ведущие компании двух стран, посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов и хоким Ферганской области Узбекистана Хайрулло Бозаров», — сказал заместитель министра экономразвития РФ Дмитрий Вольвач.
В начале апреля — в рамках сотрудничества делегация из Узбекистана отработала в Омской области. Гости из жаркой страны побывали на местных промышленных предприятиях. В марте в регион приезжали представители Ферганской области. Обсуждалось строительство комплекса «Фрут-Сити» для хранения и реализации овощей и фруктов.
Уже в текущем месяце дальнейшие перспективы сотрудничества Узбекистана и России обсудят на Форуме регионов государств-участников СНГ.