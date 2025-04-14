Главы Омской и Ферганской областей договорились о сотрудничестве

В начале апреля — в рамках сотрудничества делегация из Узбекистана отработала в Омской области. Гости из жаркой страны побывали на местных промышленных предприятиях. В марте в регион приезжали представители Ферганской области. Обсуждалось строительство комплекса «Фрут-Сити» для хранения и реализации овощей и фруктов.