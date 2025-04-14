В Башкирии мокрый снег сменится +20 градусами тепла

В понедельник, 14 апреля, регион ожидают смешанные осадки в виде дождя со снегом, которые местами могут усилиться до умеренных. Утром в некоторых районах вероятно образование мокрого снежного налета на деревьях и линиях электропередач, а также появление гололедицы. Ветер сначала юго-западный, затем сменится на северо-западный с умеренной интенсивностью. Дневная температура составит +7…+12°С.