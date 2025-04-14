В Башкирии мокрый снег сменится +20 градусами тепла

Жителей Башкирии ждут переменчивые погодные условия в первые рабочие дни. Синоптики республики озвучили прогноз погоды на начало недели.
В понедельник, 14 апреля, регион ожидают смешанные осадки в виде дождя со снегом, которые местами могут усилиться до умеренных. Утром в некоторых районах вероятно образование мокрого снежного налета на деревьях и линиях электропередач, а также появление гололедицы. Ветер сначала юго-западный, затем сменится на северо-западный с умеренной интенсивностью. Дневная температура составит +7…+12°С.
Последующие сутки принесут временное улучшение погоды. Во вторник, 15 апреля, осадков не прогнозируется, а западный ветер останется умеренным. Ночные показатели термометров опустятся до +1…-4°С, тогда как днем воздух прогреется до +10…+15°С.
Среда, 16 апреля, вновь принесет дождливую погоду, хотя осадки будут носить локальный характер. Северо-западный ветер сохранит умеренную силу. Температурный режим продолжит смягчаться: ночью 0…+5°С, днем до +14…+20°С.
Метеорологи отмечают, что несмотря на преобладание дождливой погоды, температурные показатели останутся выше климатической нормы для этого времени года.
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