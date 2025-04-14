Свердловская область вошла в пятерку регионов России по количеству детей мигрантов

С 1 апреля вступил в силу закон, согласно которому детей мигрантов будут зачислять в школы только после прохождения тестирования на знание русского языка.
В пресс-службе Минпросвещения России на запрос ТАСС ответили, что при создании условий для обучения маленьких иностранцев русскому языку будут учтены успешные практики регионов с наибольшей численностью таких детей. В этот перечень министерство включило Московскую область (44 422 человека), Москву (25 963 человека), Санкт-Петербург (19 622 человека) и Свердловская область (9 600 человек).
В сообщении ведомства говорится, что в Москве определены 6 площадок для прохождения тестирования, в Московской области и Санкт-Петербурге — 18. В Свердловской области же дети мигрантов могут пройти тестирование в более 45 образовательных организациях.
Ранее ЕАН писал, что экзаменующийся должен правильно ответить на 90% вопросов, чтобы учиться в 1 классе. Поступающие со 2 по 5 класс дети иностранцев должны правильно выполнить 18 из 20 заданий, в 6−9 классы — 20 из 22 и в 10−11 классы — 22 из 24 заданий.