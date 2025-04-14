В Перми возобновили ремонт старого Чусовского моста

Пермская компания приступила к капитальному ремонту старого Чусовского моста, сообщает «Ъ-Прикамье».
В компании «Мостоотряд № 123» изданию рассказали, что пока на объекте работает 20 человек, но со временем это число будет расти.
«Мостоотряд № 123» — пермский филиал АО «Уралмостострой», которое заключило с генеральным подрядчиком ООО «Дом.59» договор на ремонт старого моста через Чусовую. Стоимость работ составит 2,5 миллиарда рублей. Управиться компания должна за 27 месяцев.
Предыдущий подрядчик, АО «Стройтрансгаз», сорвал сроки работ по договору, из-за чего ремонт моста сильно затянулся.