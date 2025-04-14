Дандыкин: нарушая мораторий, Киев показывает отношение к США

Киевский режим, нарушая 30-дневный мораторий и нанося удары по энергообъектам РФ, показывает, что ему безразлично мнение и позиция США. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Киевский режим поставил на Европу. Там закончились достаточно плачевно переговоры по экономическим делам с Украиной и США. И поэтому они вот пытаются нарушать то, что обещали. Бьют, причем каждые сутки, один, два, три, даже больше раз по трансформаторам, по мирным объектам. Ну и в принципе показывает, что они на Америку начхали», — сказал он.
По словам Дандыкина, ответ со стороны России не заставит себя ждать.
«Это приведет к тому, что через месяц мы можем сказать, что если они не соблюдают, а мы соблюдали постоянно, значит, мы можем ударить по их энергоструктуре. С более ужасающими последствиями», — добавил эксперт.
Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Москва фиксирует и передает Вашингтону все случаи нарушения 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам со стороны Киева.