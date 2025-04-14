Дандыкин: нарушая мораторий, Киев показывает отношение к США

«Киевский режим поставил на Европу. Там закончились достаточно плачевно переговоры по экономическим делам с Украиной и США. И поэтому они вот пытаются нарушать то, что обещали. Бьют, причем каждые сутки, один, два, три, даже больше раз по трансформаторам, по мирным объектам. Ну и в принципе показывает, что они на Америку начхали», — сказал он.