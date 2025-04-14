Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погоню полицейских за мопедистом сняли на видео в Алматы

В Алматы прохожие сняли на видео погоню полицейских за мопедистом. Кадры прокомментировали в департаменте полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: t.me/kris_p_almaty_official

Видеоролик опубликовал Telegram-канал Kris_p_almaty_official. В подписи к посту говорится, что в итоге мопедист потерял управления и упал.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что на видео зафиксирован факт преследования водителя мопеда, который, игнорируя требования об остановке, пытался скрыться от сотрудников полиции.

«Несмотря на попытки убежать, в том числе в пешем порядке по труднодоступной местности, нарушитель был задержан и привлечен к административной ответственности за допущенные нарушения правил дорожного движения. Подобные случаи подтверждают неотвратимость наказания для всех, кто пренебрегает законом», — заявили в полиции.

В ведомстве добавили, что полиция действует строго в рамках законодательства и принципа «Закон и порядок», провозглашенного главой государства. «Работа по профилактике нарушений и обеспечению общественной безопасности продолжается», — добавили в ДП.