Погоню полицейских за мопедистом сняли на видео в Алматы

Видеоролик опубликовал Telegram-канал Kris_p_almaty_official. В подписи к посту говорится, что в итоге мопедист потерял управления и упал.
В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что на видео зафиксирован факт преследования водителя мопеда, который, игнорируя требования об остановке, пытался скрыться от сотрудников полиции.
«Несмотря на попытки убежать, в том числе в пешем порядке по труднодоступной местности, нарушитель был задержан и привлечен к административной ответственности за допущенные нарушения правил дорожного движения. Подобные случаи подтверждают неотвратимость наказания для всех, кто пренебрегает законом», — заявили в полиции.
В ведомстве добавили, что полиция действует строго в рамках законодательства и принципа «Закон и порядок», провозглашенного главой государства. «Работа по профилактике нарушений и обеспечению общественной безопасности продолжается», — добавили в ДП.