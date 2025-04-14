Погоню полицейских за мопедистом сняли на видео в Алматы

«Несмотря на попытки убежать, в том числе в пешем порядке по труднодоступной местности, нарушитель был задержан и привлечен к административной ответственности за допущенные нарушения правил дорожного движения. Подобные случаи подтверждают неотвратимость наказания для всех, кто пренебрегает законом», — заявили в полиции.