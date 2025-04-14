В Турции зафиксировали рекордные заморозки за последние 30 лет: что будет со страной

Напомним, похолодание и снегопады пришли в апреле и в Россию. В Центральной России сугробы выросли до 20 сантиметров. Отмечали не только много снега, но сильный метели и и ветродуй с порывами до 18 м/сек. Как сообщали синоптики, зимнее ненастье принесут атмосферные фронты активного циклона. Самые мощные осадки пришли 7 апреля в Московскую, Калужскую и Ивановскую области.