В Турции зафиксировали рекордные заморозки за последние 30 лет: что будет со страной

В последние дни на территории некоторых регионов Турции зарегистрированы самые низкие температуры за последние 30 лет. Об этом рассказал министр сельского хозяйства республики Ибрагим Юмаклы в Х.
Как уточнил глава Минсельхоза Турции, резкое похолодание зафиксировали в стране в разное время в течение марта — апреля, особенно серьезным изменение погоды было отмечено 10−12 апреля. Заморозки достигли минус 15 градусов, они сопровождались снегопадами и градом.
«В отдельных регионах были зафиксированы самые низкие температурные показатели за последние 30 лет. В результате этих неблагоприятных погодных условий, к сожалению, мы пережили один из самых масштабных сельскохозяйственных заморозков в нашей истории после сильных заморозков 2014 года», — сообщил министр сельского хозяйства страны.
В результате сильно пострадали фермерские хозяйства. Погода нанесла ущерб посаженным абрикосовым и ореховым деревьям, а также картофелю виноградникам и луку.
Юмаклы отметил, что государство собирается оказать поддержку производителям, пострадавшим из-за непогоды.
Издание Yeni Safak сообщает, что турецкие фермеры решили применить необычные методы для предотвращения ущерба из-за заморозков. Один из фермеров, занимающийся выращиванием яблок, разместил в своем саду специальную систему орошения. Она проводит дождевание во время мороза. Ледяная корка помогает защитить растение от отрицательных температур.
Напомним, похолодание и снегопады пришли в апреле и в Россию. В Центральной России сугробы выросли до 20 сантиметров. Отмечали не только много снега, но сильный метели и и ветродуй с порывами до 18 м/сек. Как сообщали синоптики, зимнее ненастье принесут атмосферные фронты активного циклона. Самые мощные осадки пришли 7 апреля в Московскую, Калужскую и Ивановскую области.
Госкорпорация «Роскосмос» даже смогла сделать со спутников снимок, на котором зафиксировали циклон, принесший на территорию Москвы с собой зиму и снегопад. «Зима вернулась в столицу», — прокомментировали публикацию.
Расположенная на Южном берегу Крыма Ялта также приходит в себя после мощного снегопада. При этом не обошлось без упавших деревьев. После сильного снегопада южный циклон принес на полуостров дождь, мокрый снег и гололед.