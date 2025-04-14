Послушник погиб при эвакуации из занятого ВСУ монастыря под Курском

Послушник по имени Сергей погиб во время эвакуации из Горнальского Николаевского Белогорского монастыря, рассказал aif.ru иеромонах Мелетий.
Он отметил, что в монастыре жили монахи, насельники и две монахини.
«Обстановка в последнее время была напряженной, постоянные обстрелы, налеты дронов ВСУ. Эвакуировались во второй половине дня 7 августа, когда поняли, что происходит что-то не то. Сначала думали, что просто очередной обстрел, к этому мы уже успели привыкнуть», — поделился насельник Горнальского монастыря.
Из монастыря выехали на четырех машинах все остававшиеся там 17 человек. По словам иеромонаха, ранее из обители в Подмосковье вывезли монахинь и пожилых монахов.
«Нарвались на блок-пост, нас обыскали, долго разговаривали, в конце концов выпустили. Когда отъехали на два километра, нас обстреляли, погиб послушник Сергей», — добавил иеромонах.
Ранее военный волонтер Роман Алехин в беседе с aif.ru отметил, что российские военные постараются сохранить Горнальский монастырь в ходе штурма и освобождения.