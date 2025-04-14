Послушник погиб при эвакуации из занятого ВСУ монастыря под Курском

«Обстановка в последнее время была напряженной, постоянные обстрелы, налеты дронов ВСУ. Эвакуировались во второй половине дня 7 августа, когда поняли, что происходит что-то не то. Сначала думали, что просто очередной обстрел, к этому мы уже успели привыкнуть», — поделился насельник Горнальского монастыря.