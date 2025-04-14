Кабмин поддержал проект о бесплатном проезде родных к раненым добровольцам

В настоящее время аналогичная льгота уже действует для семей военнослужащих. Согласно статье 20 закона «О статусе военнослужащих», в случае тяжёлой болезни военнослужащего два члена его семьи или два близких родственника могут бесплатно добраться от места жительства до места нахождения больного и обратно. Теперь эту норму предлагается распространить и на участников добровольческих формирований.