Кабмин поддержал проект о бесплатном проезде родных к раненым добровольцам

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект, который предлагает предоставить близким родственникам добровольцев, получивших ранения в ходе специальной военной операции, право на бесплатный проезд до места лечения и обратно. Об этом сообщается в официальном отзыве.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом высказанных замечаний», — говорится в отзыве.
В настоящее время аналогичная льгота уже действует для семей военнослужащих. Согласно статье 20 закона «О статусе военнослужащих», в случае тяжёлой болезни военнослужащего два члена его семьи или два близких родственника могут бесплатно добраться от места жительства до места нахождения больного и обратно. Теперь эту норму предлагается распространить и на участников добровольческих формирований.
Правительство концептуально поддерживает эту идею, но также предлагает распространить её и на сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, в законопроекте необходимо уточнить, что право на бесплатный проезд предоставляется в случае тяжёлой болезни, в том числе вследствие полученного ранения, травмы или контузии.