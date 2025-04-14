Будет ли Бессмертный полк в Омске в 2025 году?

История омской акции «Бессмертный полк» началась в 2013 году, когда в ней приняли участие около 4 тысяч жителей города. За время существования акции она стала одним из главных символов празднования Дня Победы в Омске.
Omsk.aif.ru рассказывает, будет ли в 2025 году шествие Бессмертного полка в Омске.
Когда в Омске будет Бессмертный полк?
В Омске впервые за три года состоится традиционное шествие «Бессмертного полка». Об этом объявил губернатор Омской области Виталий Хоценко после консультаций с ветеранами и правоохранительными органами.
«Ранее обсуждали этот вопрос с ветеранами и коллегами из правоохранительных органов. Приняли решение, что Бессмертный полк в Омске должен пройти в очном формате. 9 мая все вместе пройдем по улицам любимого Омска с портретами родных-фронтовиков, подаривших нашей стране Великую Победу. Приглашаю всех омичей присоединиться к акции памяти», — заявил глава региона.
Решение о проведении акции в очном формате было принято с учётом оперативной обстановки и возможностей обеспечения безопасности участников. В 2020—2021 годах шествие отменялось из-за пандемии коронавируса, а в 2023—2024 годах проведение было ограничено по соображениям безопасности. В эти периоды акция проходила в онлайн-формате с трансляцией портретов героев на городских медиаэкранах.
Последний раз омичи выходили с портретами своих родных-фронтовиков в 2022 году — тогда в акции приняли участие более ста тысяч горожан. Колонна прошла от библиотеки имени А. С. Пушкина до бульвара Победы.
Важно отметить, что регионы получили возможность проводить акцию как в традиционном, так и в онлайн-формате. При этом изменение даты проведения шествия не предусмотрено.
В этот же день на Соборной площади состоится праздничный парад с участием ветеранов боевых действий, участников контртеррористических операций и современной военной техники. Территория проведения торжеств будет тщательно обследована на предмет антитеррористической защищённости, а безопасность будет обеспечиваться на трёх уровнях: у подходов к площади, на прилегающей территории и непосредственно на местах проведения мероприятий.