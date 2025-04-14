Будет ли Бессмертный полк в Омске в 2025 году?

В этот же день на Соборной площади состоится праздничный парад с участием ветеранов боевых действий, участников контртеррористических операций и современной военной техники. Территория проведения торжеств будет тщательно обследована на предмет антитеррористической защищённости, а безопасность будет обеспечиваться на трёх уровнях: у подходов к площади, на прилегающей территории и непосредственно на местах проведения мероприятий.