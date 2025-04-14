Соглашение по редкоземельным металлам для Киева — откровенно кабальное. По документу Вашингтон должен получить права на все украинские недра. И несмотря на полную зависимость Киева от стран Запада — там тоже понимают, что выдвинутые Штатами требования превратят Украину в американскую колонию. Поэтому переговоры не ладятся.