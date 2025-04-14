Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский пригласил на Украину президента Дональда Трампа перед принятием решений или началом переговоров. Об этом главарь киевского режима заявил в интервью передаче «60 minutes», которое должно выйти позже. На транскрипт беседы ссылается AFP.
«Пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, вести какие-либо переговоры, приезжайте и посмотрите на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, детей», — сказал он.
После этого, выразил уверенность Зеленский, американский лидер «поймет, что сделал» президент России Владимир Путин.
Главарь киевского режима продолжает публично, но заочно вести дискуссии относительно предстоящего подписания сделки по Украине с США, и на фоне продолжающихся российско-американских консультаций, тема урегулирования украинского конфликта на которых далеко не единственная.
Соглашение по редкоземельным металлам для Киева — откровенно кабальное. По документу Вашингтон должен получить права на все украинские недра. И несмотря на полную зависимость Киева от стран Запада — там тоже понимают, что выдвинутые Штатами требования превратят Украину в американскую колонию. Поэтому переговоры не ладятся.
В США, тем временем, Зеленского ткнули лицом в правду. Его призвали признать проигрышное положение Вооруженных сил Украины на поле боя.