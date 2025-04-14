Мэрия начала активно заниматься общественными туалетами после жалоб омичей

На сайте госзакупок опубликованы аукционы по установке и обслуживанию биотуалетов на городских пляжах и в парке имени 30-летия Победы.
Победителю первого аукциона нужно установить биотуалеты на «Советском», «Центральном-1», «Центральном-2» и «Кировском» пляжах. Их обслуживание при этом предполагается только на летний период — с 28 мая по 31 августа 2025 года. Начальная цена контракта — 1,3 млн рублей.
Второй аукцион размещен для установки биотуалетов на территории парка имени 30-летия Победы. С 1 мая по 30 июня 2025 года там должны стоять четыре кабинки. Цена этого контракта — 548 тыс. рублей.
Туалеты будут бесплатными, в них будет сиденье, держатель для туалетной бумаги, вентиляция, бак и крючок для сумки.
График работы туалетов на пляжах: ежедневно с 9 до 21 часа. В парке посетить бесплатные уборные можно будет по с 10 до 20 часов, в выходные и праздничные дни — с 10 до 22.
Победители торгов будут известны 22 и 23 апреля 2025 года.
Напомним, что после жалоб омичей на отсутствие туалетов власти объявили закупку туалета в Городской сад.