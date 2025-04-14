В Волгоград на два дня привезут мощи святителя Тихона

Как сообщает пресс-служба Русской Православной Церкви, 6 апреля в России от Донского монастыря в Москве началось принесение ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Оно охватит 90 крупных городов России и Беларуси, а завершится 9 октября.
Известно, что принесение мощей в город будет сопровождаться концертами, круглыми столами, конференциями и лекториями, посвященными подвину исповедников Русской Церкви.
В Волгоград мощи святителя Тихона прибудут 4 июля текущего года и пробудут в областном центре до 6 июля 2025 года. В эти дни волгоградцы смогут усилить к нему свои молитвы.