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В Волгоград на два дня привезут мощи святителя Тихона

Принесение мощей будет сопровождаться круглыми столами, лекториями, концертами и научными конференциями.

Источник: Shutterstock

Как сообщает пресс-служба Русской Православной Церкви, 6 апреля в России от Донского монастыря в Москве началось принесение ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Оно охватит 90 крупных городов России и Беларуси, а завершится 9 октября.

Известно, что принесение мощей в город будет сопровождаться концертами, круглыми столами, конференциями и лекториями, посвященными подвину исповедников Русской Церкви.

В Волгоград мощи святителя Тихона прибудут 4 июля текущего года и пробудут в областном центре до 6 июля 2025 года. В эти дни волгоградцы смогут усилить к нему свои молитвы.