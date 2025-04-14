«Купол Донбасса» за неделю отразил 317 атак украинских дронов

Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за прошедшую неделю успешно сорвала 317 попыток атак украинских беспилотников над территориями Донецка, Макеевки и Горловки.
Как сообщили в Управлении ФСБ России по Донецкой Народной Республике, в Горловке были нейтрализованы два беспилотника — Darts, нацеленный на жилой сектор, и FPV-дрон, направленный на атаку молокозавода.
Взрывотехнические службы обезвредили беспилотные аппараты и уничтожили боеприпасы на специализированном полигоне. Кроме того, на территории Торезского ремонтно-механического завода был ликвидирован неразорвавшийся заряд от одного из дронов.
Ранее УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике заявило, что в регионе система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватила 216 беспилотников ВСУ.