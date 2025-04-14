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В параде Победы на Красной площади примет участие расчет из героев СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что по Красной площади в День Победы пройдет расчет из героев СВО.

Парадный расчет из героев СВО примет участие 9 мая в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества и заявил, что мероприятия, посвященные празднованию Великой Победы, являются одними из важнейших в текущем году.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Россия рассчитывает на то, что все приглашенные на мероприятия в честь Дня Победы лидеры стран СНГ приедут в Москву.

В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Великой Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования в Москву 9 мая планируют приехать лидеры КНР, Венесуэлы, Бразилии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, премьеры Индии и Словакии и другие.